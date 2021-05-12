В Израиле заявили об отсутствии жертв среди гражданского населения в секторе Газа

Тель-Авив, 12 мая. Гражданское население сектора Газа не пострадало в ходе операции Армии обороны Израиля против движения ХАМАС. Об этом сообщил представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

Он напомнил, что ранее израильская армия провела операцию, в ходе которой нанесла несколько ударов по целям в секторе Газа. Конрикус подчеркнул, что действия Армии обороны Израиля не были направлены против гражданских лиц, поэтому мирные жители сектора Газа в ходе операции не пострадали.

Стоит отметить, что 12 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в Палестине. По мнению турецкого лидера, международное сообщество «должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок».