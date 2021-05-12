Украина опровергла данные СМИ о возобновлении цепной реакции в Чернобыле

Киев, 12 мая. Информацию о том, что в разрушенном четвертом энергоблоке ЧАЭС может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция давления, опровергли на предприятии «Чернобыльская АЭС».

Ученые из Украины подтвердили рост плотности потока нейронов на ЧАЭС. Они объяснили: явление связано с уменьшением влажности внутри саркофага, и показатели не превышают установленных мер безопасности.

Таким образом специалисты ответили на публикацию в Science. В ней заявлено об опасности новых ядерных реакций в Чернобыле.