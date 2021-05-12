Алла Пугачева поразила фанатов стройными ногами

Москва, 12 мая. Знаменитая певица Алла Пугачева покорила своих поклонников стройной фигурой. Фанаты не смогли сдержать восторга от старого кадра знаменитости.

На одной из фанатских страничек звезды появился архивный снимок, сделанный на побережье. Когда-то фото было размещено супругом артистки Максимом Галкиным.

На фотографии знаменитость сидит на лавке за столиком в коротких джинсовых шортах и бежевой куртке. Певица задорно смотрит в камеру, наслаждаясь прекрасным временем на отдыхе.

Интернет-пользователи не могли промолчать: 72-летняя артистка выглядит молодо и прекрасно. Большое изумление у поклонников вызвали стройные ноги звезды.

«Алла, конечно, молодец! Так выглядеть после 70! Фигурка, как у девочки»; «Эффектно и роскошно! Какая же она умничка! Восторг»; «Рядом с молодым мужем хочется выглядеть молодо»; «Назвать бабушкой язык-то не повернется», — поразились преданные фанаты звезды сцены.

Знаменитой певицей часто восхищаются в Сети. Многие поклонники отмечают, что брак с Максимом Галкиным, который моложе исполнительницы на 27 лет, благоприятно повлиял на артистку. По их мнению, Примадонна похорошела с юмористом.