Киев, 12 мая. Экономическая ситуация на Украине оставляет желать лучшего, но власти страны продолжают приближать коллапс.

Долговая нагрузка украинской экономики растет как на дрожжах, что обязательно спровоцирует крушение экономической системы страны. К такому выводу пришел экс-министр финансов Незалежной Игорь Уманский.

Среди прочих проблем страны, бывший политик указывает на рост количества кредитов, которые берут на Украине под строительство дорожной инфраструктуры. Он ожидает, что в скором времени у государства не будет средств для того, чтобы обслуживать дороги. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо этого, Уманский отмечает, что правительству придется значительно переплатить за те облигации, которые оно сейчас выпускает на рынок.

«Итак, вот неутешительный диагноз. Государство не только стимулирует рост долговой пирамиды, но и развращает государственные банки», — убежден бывший глава украинского минфина.

Итог, к которому приходит Уманский, — полное разрушение экономики Украины, которое возможно предотвратить только отказом от дальнейшего увеличения объема долгов.

Тем не менее, власти страны не щадят собственное население и продолжают повышать напряженность в газовом секторе. Так, в трех регионах Украины недавно были установлены крайне высокие фиксированные тарифы на энергоноситель.