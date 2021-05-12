Выживший после стрельбы в Казани ученик 8 «А» класса спас раненого брата

Казань, 12 мая. Имам мечети Гаиля Рустам Хайруллин рассказал о героическом поступке своего старшего сына во время вооруженного нападения на гимназию №175.

В тот день Рустам одним из первых оказался на месте трагедии, его мечеть находится рядом со школой. По словам мужчины, все находившиеся в округе люди бросились на помощь детям. Очевидцы происшествия загружали пострадавших в кареты скорой помощи, передает слова имама EA Daily.

Как рассказал священнослужитель, его старший сын является учеником того самого 8 «А» класса, куда ворвался злоумышленник с дробовиком. Мальчику чудом удалось выжить и выбраться из окровавленного кабинета. Как только выстрелы прекратились, школьник бросился искать своего младшего брата.

«Младший сын был на улице, на физкультуре. Он пострадал. У него было ранение. Старший стал искать, где братишка, нашел классного руководителя, и вместе они унесли уже раненого Амина на скорую помощь. Дальше Ахмад уже с ним поехал в больницу», — рассказал Рустам Хайруллин.

Мужчина поблагодарил учителей, которые до последнего рисковали жизнями ради спасения детей. Мужчина добавил, что в настоящее время жизни и здоровью его младшего сына ничто не угрожает. Его прооперировали в местной больнице.