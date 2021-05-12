Lucasfilm переиздаст фильмы про Индиану Джонса в 4К

Лос-Анджелес, 12 мая. Киностудия Lucasfilm перевыпустит все четыре приключенческих ленты об археологе Индиане Джонсе в улучшенном разрешении.

Студия переиздаст ленты в формате 4К Ultra HD к 40-й годовщине выхода первого фильма франшизы. Им стал «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», который зрители увидели в 1981 году. Переиздание коснется и самой новой ленты из серии «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышедшей в 2008 году. Релиз перевыпущенной франшизы запланирован на 8 июня 2021 года.

Сейчас идет работа над пятой частью серии кинолент про Индиану Джонса. Известно, что в продолжении сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Появится в пятом фильме и неизменный исполнитель роли знаменитого археолога Харрисон Форд.