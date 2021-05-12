Новак: газификация регионов России потребует около 700-800 млрд рублей

Москва, 12 мая. Направленная на повышение газификации страны в ближайшую «пятилетку» работа потребует порядка 700-800 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Программа газификации российских субъектов «Газпрома» в 2021-2025 годах рассчитана с бюджетом в 526 млрд рублей, напомнил Новак. По его словам, правительство совместно с нефтегазовым концерном работает над поиском дополнительных источников ее финансирования.

«Мы смотрим разные варианты, в том числе оптимизацию расходов и перераспределение внутри принятых программ газификации», — отметил вице-премьер.

Дополнительные финансовые источники будут понятны примерно к 1 июля, после завершения процесса инвентаризации и разработки графика догазификации населенных пунктов, где уже подключен сетевой газ.

Свыше 2 млн домовладений в России подлежит ускоренному подключению к газу, также сообщил Александр Новак. Ожидается, что доводка газа к домам будет проведена в течение 2021-2022 годов.