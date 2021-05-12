Сверхквалифицированным россиянам объяснили причины невезения при устройстве на работу

Москва, 12 мая. Обладателей слишком высокой квалификации не «отрывают с руками» на рынке труда. Россиянам объяснили, почему так происходит.

Первая причина заключается в том, что работодатели с опаской относятся к людям, которые имеют опыт управления. Они могут поколебать авторитет лидера или оказаться неготовыми находиться в подчинении. Вторым фактором является низкая самооценка соискателя. Рекрутер видит богатый опыт человека, а тот, кому принадлежит резюме, откликается на вакансии ниже своего потенциала.

Большую роль может сыграть и возраст специалиста. Согласно статистике, работодатели с неохотой нанимают граждан старше 45 лет. Неудовлетворенность достигнутым часто толкает людей на поиск счастья в новой сфере деятельности. В таком случае речь не идет о сверхквалификации, однако наниматели обычно не понимают, как управлять таким сотрудником, пишет «Солидарность».

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве. В список попали охранники и менеджеры. Хорошие зарплаты получают также HR-директора. Для трудоустройства необходимо иметь высшее образование и опыт работы на аналогичной должности.