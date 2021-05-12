Филипп Киркоров рассказал о смерти близкой подруги

Москва, 12 мая. Знаменитый артист Филипп Киркоров рассказал о трагедии: умерла его давняя подруга из Риги Мара Осурока. Звезда посвятил трогательный прощальный пост женщине.

Артист узнал о смерти прибалтийской приятельницы в среду — в день ее рождения. По словам исполнителя, Осурока была деликатным, умным и жизнелюбивым человеком. Киркоров нежно называл ее ангелом.

Как сообщила звезда сцены, женщина была журналистом, психологом и астрологом. Она написала много материалов о народном артисте.

«На протяжении 20 лет она написала обо мне столько добрых статей, всегда была моим рижским другом в медиа. Но прибалтийская тактичность Мары трогала меня всегда, и мы уже за эти годы стали настоящими друзьями», — написал певец на своей странице в Instagram.

Король эстрады скорбит о потере подруги. Он отметил, что «прибалтийская тактичность» женщины всегда трогала его.

Поклонники попытались утешить звезду и выразили ему свои соболезнования. Многие фолловеры с сожалением отметили, что подруга певца прожила всего «полжизни».

Недавно Киркоров рассказал о переменах во внешности. Он признался, что в его жизни есть женщина, которая сильно изменила его.