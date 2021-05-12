Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США в Рейкьявике

Москва, 12 мая. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с американским госсекретарем Энтони Блинкеном на заседании Арктического совета в Рейкьявике в конце мая.

Заместитель главы дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков сообщил, что в Москве допускается вариант такой встречи. Для проведения переговоров необходимо понимание между американским дипломатом и Сергеем Лавровым.

«Не знаю, обсуждался ли в ходе сегодняшнего разговора этот вопрос и в каком ключе, но исключать я бы ничего не стал», — сообщил Рябков.

Глава МИД России ранее указал на попытку Вашингтона сузить повестку диалога с Москвой по стратегической стабильности.