Нефтяные запасы США сократились за неделю на 0,1%

Вашингтон, 12 мая. Коммерческие запасы нефти в США, за исключением стратегического резерва, за неделю упали на 0,1% (0,4 млн баррелей). Ресурсы Вашингтона оценивают в 484,7 млн баррелей.

Об этом свидетельствуют данные в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. При этом опрошенные порталом DailyFx эксперты ожидали сокращения показателя на 2,8 млн баррелей, передает «Прайм».

Стратегический резерв нефти в Соединенных Штатах опустился на 1,4 млн баррелей (-0,2%), до 632 млн баррелей, также отмечает министерство. В то же время запасы нефти на крупнейшем в государстве терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю упали с 46,3 до 45,9 млн баррелей.

Объем предложения нефти от стран «не ОПЕК» в текущем году возрастет до 63,6 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей ниже предыдущего прогноза. Об этом говорится в отчете ОПЕК.