СМИ: в ХАМАС заявили о запуске 130 ракет по Израилю

Москва, 12 мая. Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщает радио Saut Al-Aqsa.

Согласно данным радиостанции, палестинское движение ХАМАС выпустило 130 ракет по израильским городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Ракетные удары стали ответом палестинской стороны на гибель своих командиров, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа в результате обстрелов со стороны Израиля.

Напомним, более тысячи ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа с 10 мая. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». В ходе операции Тель-Авив нанес несколько ударов по целям в секторе Газа.