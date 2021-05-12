Медведчук ознакомился с предъявленными ему обвинениями

Киев, 12 мая. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ознакомился с обвинениями, которые ему предъявляют прокуроры.

Депутат посетил офис генерального прокурора Украины вместе с адвокатами. Медведчука подозревают в госизмене, за которую грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук считает действия властей Украины нарушением Конституции. Он добавил, что не считает себя виновным и готов к любому развитию событий, в том числе аресту.