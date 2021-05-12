Вылитый Фредди Меркьюри: топ-5 фильмов с участием Рами Малека

Звезде картины «Богемская рапсодия» Рами Малеку 12 мая исполнилось 40 лет. К юбилею американского актера египетского происхождения ФАН сделал подборку пяти его самых ярких ролей.

Мистер Робот (2015)

Кадр из сериала «Мистер Робот» /

Сериал выходил на экранах четыре года, и именно он принес Малеку первую популярность. Лента рассказывает историю молодого программиста Эллиота. Главный герой страдает диссоциативным расстройством личности, поэтому он всю жизнь проводит у монитора компьютера. Чтобы максимально комфортно общаться с людьми и заводить с ними связи, Эллиот решает стать хакером. Его берет на работу фирма, которая занимается кибербезопасностью. Эллиот начинает получать интересные предложения от компаний, желающих разорить крупные корпорации.

Плохое сердце Бастера (2016)

Кадр из фильма «Плохое сердце Бастера» /

Главный герой Джонас — консьерж в небольшой гостинице. Он живет с родителями жены и мечтает построить собственный дом. Он копит на участок, и все идет по плану, но однажды в отель заходит местный сумасшедший. Он представляется Джонасу Бастером и рассказывает, что вся его жизнь заключается в кочевании по заброшенным домам. Сумасшедший оставляет «автограф» в каждом из домов — гадит в кастрюлю. Бастер обожает звонить прессе и нести всякую чушь, к тому же он уверен, что он — пророк, однако кроме Джонаса ему никто не верит.

Мотылек (2017)

Кадр из фильма «Мотылек» /

Этот фильм рассказывает историю профессионального взломщика сейфов Анри Шарьера, которого прозвали за татуировку на груди Мотыльком. Главного героя приговаривают к пожизненному заключению в исправительной колонии на острове Дьявола, там он знакомится с фальшивомонетчиком Луи Дега. Тот соглашается помочь Мотыльку в обмен на защиту. Анри разрабатывает план побега с острова, со всех сторон окруженного бескрайним океаном.

Богемская рапсодия (2018)

Кадр из фильма «Богемская рапсодия» /

За роль в культовой картине о легендарной группе Queen Рами Малек получил премию «Оскар» (лучшая мужская роль). Фильм рассказывает о тяжелом творческом пути музыканта Фредди Меркьюри, о его отношениях с коллегами и возлюбленной Мэри Остин, а также о легендарном выступлении группы на фестивале Live Aid в 1985 году.

Дьявол в деталях (2021)

Кадр из фильма «Дьявол в деталях» /

Премьера одной из последних картин с участием Малека прошла в январе 2021 года. Опытный помощник шерифа Дикон объединяется с молодым, но талантливым детективом Бакстером, чтобы поймать серийного убийцу. Дикон известен своим талантом подмечать важные для расследования детали, но совершенно не подчиняется правилам. Это ставит Бакстера перед сложным выбором. К тому же у Дикона есть темные тайны прошлого, с которыми ему предстоит разобраться.

Ранее ФАН сделал подборку лучших фильмов с участием Одри Хепберн.