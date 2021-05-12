Президент Чехии выразил соболезнования из-за вооруженного нападения в Казани

Прага, 12 мая. Чешский президент Милош Земан соболезнует родственникам жертв стрельбы в казанской школе. Своими эмоциями он поделился в письме к главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Политик заявил о готовности Праги поддержать республику в тяжелое время. По его словам, Татарстан стал очень близок чехам, которые искренне сочувствуют семьям погибших.

«Позвольте мне от имени граждан Чехии и от себя лично выразить глубокое соболезнование вам и семьям погибших», — говорится в заявлении Земана, обнародованном на сайте Парижского града.

Трагедия произошла 11 мая в казанской гимназии. Вооруженный юноша зашел в здание, после чего устроил стрельбу и подорвал самодельную бомбу. Полученные ранения оказались смертельными для двух взрослых и семерых детей. Следствие ранее заявило минимум о 17 выстрелах в педагогов и учеников.