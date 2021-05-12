Замглавы офиса Зеленского объяснил, почему «Квартал 95» не высмеивает президента

Киев, 12 мая. Экс-сценарист «Студии Квартал 95» и заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк объяснил, почему не высмеивают главу государства.

Сегодня каждый актер «Квартала» уже не просто актер, приводят слова Костюка украинские СМИ. Замглавы офиса Зеленского признался, что высмеивать главу государства стало труднее.

«Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и все ему сказать», — сказал экс-сценарист.

По его словам, актерам «Квартала 95» незачем делать это через сцену. В противном случае могут появиться заголовки «Близкий друг президента Зеленского», что составит для них дискомфорт в каком-то смысле, добавил Костюк.

Украинские шахтеры ранее устроили митинг под окнами офиса президента. Рабочие требовали погашения задолженности по заработным платам и улучшения условий труда.