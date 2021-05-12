Двух пострадавших детей из Казани доставили на вертолете в московский НИИ

Казань, 12 мая. Самолет доставил из Казани в Москву раненых в результате стрельбы в гимназии. Двух школьников затем на вертолете транспортировали в специализированный НИИ.

По данным источника, речь идет о подростках Арслане Ш. и Кариме Х. Сейчас они находятся в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии, расположенном на улице Большая Полянка. Соответствующее видео с транспортировкой оказалось в распоряжении редакции ФАН.

Нападение произошло 11 мая на гимназию №175 в Казани. В учебное заведение зашел 19-летний юноша и открыл огонь из дробовика. СК предъявил ему обвинение в убийстве семи школьников и двух взрослых. Количество раненых составило 23 человека, сообщал ФАН.