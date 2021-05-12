Депутат Госдумы высказалась по поводу высылки пресс-секретаря посольства США в РФ

Москва, 12 мая. Высылка пресс-секретаря американского посольства в России Ребекки Росс оправдывает себя. Властям США не стоит ждать уступок со стороны Москвы, заявила депутат ГД РФ Елена Панина.

Данное решение является зеркальным ответом на действия Вашингтона, который отказался впускать пресс-секретаря российского посольства в страну. Власти США вернули документы на визу, не объяснив причины подобного поведения, уточнили в сообщении.

Ранее СМИ России сообщили, что Ребекку Росс могут выслать из страны. По данным материала, она попала в список из десяти сотрудников посольства США, которых Москва объявила персонами нон грата. В среду Росс подтвердила свою высылку.