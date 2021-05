Освобождение заложников и демонстрация в Триполи — что произошло в Ливии 10 и 11 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 10 и 11 мая 2021 года.

Освобождение заложников в Бани Валиде

Конвой 444-го батальона военного округа Триполи под командованием Мухаммада Хамзы, состоящий из более 100 автомобилей, направился из Каср бен Гашира в сторону города Бани Валид.

В результате успешной военной операции подразделению удалось штурмовать 16 штабов местных вооруженных бандформирований и освободить 110 лиц разных национальностей, похищенных ими в целях получения выкупа.

Демонстрации в поддержку палестинцев

Жители города Мисурата организовали 10 мая массовую акцию поддержки и солидарности с палестинцами, пострадавшими в столкновениях с израильской полицией вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Акция солидарности была проведена также жителями Триполи 11 мая у здания посольства Палестины.

Еще одна демонстрация была организована в Аз-Завии на площади Мучеников совместно с местной палестинской общиной.

Происшествия

Силы оперативного штаба Юга Главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) объявили, что вооруженная группировка в Мисурате помешала транспортировке топлива на юг страны после договоренностей с заместителем премьер-министра Рамаданом Абу Джанахом.

Сотрудники триполийского отделения Ливийского общества Красного Полумесяца обнаружили 4 тела, в том числе женщины и ребенка, и оказали помощь 40 нелегальным мигрантам, которые находились на борту лодки в районе прибрежного города Гарабулли (Кастельверде).

Служба береговой охраны и безопасности порта Аз-Завии спасла 291 нелегального мигранта из разных стран, направлявшихся к берегам Европы на борту резиновой лодки.

Компания General Electric сообщила о краже 950 метров высоковольтных проводов на линиях Джаффара и Ракдалин, что привело к отключению питания 6 трансформаторов и перебоям в электроснабжении жилых домов и сельскохозяйственных районов.

Визит Наджлы Мангуш на Мальту

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш прибыла на Мальту для обсуждения с местным правительством вопроса о предоставлении предложенной Европейским союзом военной помощи береговой охране Ливии.

Во время встречи глава МИД Мальты Эварист Бартоло сообщил, что его страна по-прежнему готова стать мостом между Ливией и остальной Европой для достижения безопасности в регионе.

Политика

США назначили Ричарда Норланда специальным посланником в Ливии.

Pleased to announce U.S. Ambassador to Libya Richard Norland will now also serve as U.S. Special Envoy for Libya. https://t.co/TQl08eS4Q2