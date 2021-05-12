Освобождение заложников и демонстрация в Триполи — что произошло в Ливии 10 и 11 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 10 и 11 мая 2021 года.

Освобождение заложников в Бани Валиде

Конвой 444-го батальона военного округа Триполи под командованием Мухаммада Хамзы, состоящий из более 100 автомобилей, направился из Каср бен Гашира в сторону города Бани Валид.

مرور رتل التابع الـ 444 محمود حمزة اكثر من 100 الية من قصر باتجاه مدينة بني وليد صباح اليوم وقاموا بعملية عسكرية صباح اليوم . pic.twitter.com/9XRGAp9WX7 — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) May 10, 2021

В результате успешной военной операции подразделению удалось штурмовать 16 штабов местных вооруженных бандформирований и освободить 110 лиц разных национальностей, похищенных ими в целях получения выкупа.

اقتحم اللواء (444) قتال التابع لمنطقة #طرابلس العسكرية فجر الاثنين، 16 مقرّا لمجموعات مسلّحة تمتهن الخطف والسرقة داخل... Опубликовано ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer‎ Понедельник, 10 мая 2021 г.

Демонстрации в поддержку палестинцев

Жители города Мисурата организовали 10 мая массовую акцию поддержки и солидарности с палестинцами, пострадавшими в столкновениях с израильской полицией вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Акция солидарности была проведена также жителями Триполи 11 мая у здания посольства Палестины.

Еще одна демонстрация была организована в Аз-Завии на площади Мучеников совместно с местной палестинской общиной.

#ليبيا | أهالي الزاوية و الجالية الفلسطينية بها ينظمون وقفة احتجاجية بميدان الشهداء في المدينة مساندة للمرابطين في المسجد الاقصى ومناهضة للقصف الاسرائيلي على قطاع غزة . #غزة_تنتصر_للقدس #غزه_تقاوم #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/UdKmrhu5jx — AbdulGhani Almakki ???????????????? (@AbdulGhaniLibya) May 11, 2021

Происшествия

Силы оперативного штаба Юга Главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) объявили, что вооруженная группировка в Мисурате помешала транспортировке топлива на юг страны после договоренностей с заместителем премьер-министра Рамаданом Абу Джанахом.

#عاجل | بيان قوة عمليات الجنوب بالقيادة العامة : مجموعة مسلحة في #مصراتة منعت شحنات الوقود من التحرك إلى الجنوب بعد... Опубликовано ‎قناة ليبيا الحدث - Libya Alhadath TV‎ Воскресенье, 9 мая 2021 г.

Сотрудники триполийского отделения Ливийского общества Красного Полумесяца обнаружили 4 тела, в том числе женщины и ребенка, и оказали помощь 40 нелегальным мигрантам, которые находились на борту лодки в районе прибрежного города Гарабулли (Кастельверде).

جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس تنتشل الأحد 4 جثث من بينها جثتا امرأة وطفل وتسعف 40 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب في شواطئ القره بوللي Опубликовано ‎Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار‎ Понедельник, 10 мая 2021 г.

Служба береговой охраны и безопасности порта Аз-Завии спасла 291 нелегального мигранта из разных стран, направлявшихся к берегам Европы на борту резиновой лодки.

Компания General Electric сообщила о краже 950 метров высоковольтных проводов на линиях Джаффара и Ракдалин, что привело к отключению питания 6 трансформаторов и перебоям в электроснабжении жилых домов и сельскохозяйственных районов.

الشركة العامة للكهرباء تعلن الاثنين سرقة أسلاك كهرباء ضغطٍ عالٍ بمسافة 950 متر بدائرة توزيع جفارة ورقدالين، مما أدى إلى... Опубликовано ‎Albayraq - البيرق‎ Понедельник, 10 мая 2021 г.

Визит Наджлы Мангуш на Мальту

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш прибыла на Мальту для обсуждения с местным правительством вопроса о предоставлении предложенной Европейским союзом военной помощи береговой охране Ливии.

Во время встречи глава МИД Мальты Эварист Бартоло сообщил, что его страна по-прежнему готова стать мостом между Ливией и остальной Европой для достижения безопасности в регионе.

Политика

США назначили Ричарда Норланда специальным посланником в Ливии.

«Рад объявить, что посол США в Ливии Ричард Норланд теперь также будет выполнять функции специального посланника США в Ливии», — сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Pleased to announce U.S. Ambassador to Libya Richard Norland will now also serve as U.S. Special Envoy for Libya. https://t.co/TQl08eS4Q2 — Ned Price (@StateDeptSpox) May 10, 2021

Миссия ООН приглашает участников Форума политического диалога встретиться 26–27 мая для обсуждения вопросов конституционной базы.

#عاجل| البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع يومي 26-27 مايو لمناقشة القاعدة الدستورية #قناة_الجماهيرية_LJBC Опубликовано Aljamahiriychannel Вторник, 11 мая 2021 г.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи и его заместитель Муса аль-Куни обсудили с шейхами и видными деятелями городов Мисурата и Злитен всеобъемлющее национальное примирение.

بحث رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" وعضو المجلس "موسي الكوني" مع عدد من مشايخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن تفعيل... Опубликовано ‎Alnabaa Channel - قناة النبأ‎ Понедельник, 10 мая 2021 г.

Комитет Совета Безопасности по санкциям провел неформальное закрытое заседание для обсуждения выполнения решений ООН по Ливии. На встрече рассматривались попытки незаконного экспорта нефти, запреты на поездки и замораживание активов лиц, включенных в санкционный список, эмбарго на поставки оружия и другие вопросы.

Представитель Ливии при ООН Тахер ас-Сунни обсудил с председателем нынешней сессии Генеральной Ассамблеи Волканом Бозкыром механизмы поддержки предстоящих президентских и парламентских выборов, указанных (указанные — если о механизмах, а не выборах) в дорожной карте на Форуме ливийского диалога, и резолюцию №2570 Совета Безопасности.

بحث مندوب #ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية فولكان بوزكير، سبل الدعم اللازم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي. #العنود (1/4) pic.twitter.com/Wi4vOJMeRf — صحيفة العنود الليبية (@Anoud_Libyan) May 11, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи 11 мая прибыл в Сирт, в котором проведет последние дни месяца Рамадан. Здесь он отметит с местными жителями праздник Ид аль-Фитр, а также посетит некоторые достопримечательности города.

"المنفي" يقرر الاحتفال بعيد الفطر في سرت وسط ليبيا #ليبيا #الشاهد للتفاصيل: Опубликовано ‎قلم المشير الاحتياطية‎ Вторник, 11 мая 2021 г.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба встретился в качестве министра обороны с рядом командующих военных округов и офицеров западных регионов страны. На заседании обсуждался ход работы в военном ведомстве.

الدبيبة يجتمع بأمراء المناطق العسكرية بغرب ليبيا» تفاصيـل الخبر???????? : #اخبار_ليبيا Опубликовано ‎أخبار ليبيا‎ Понедельник, 10 мая 2021 г.

Жители Тобрука осудили нападение вооруженных группировок на штаб-квартиру Президентского совета в Триполи. Они подтвердили, что полностью поддерживают решения руководства страны и заявления министра иностранных дел ПНЕ Наджлы Мангуш о выводе наемников.

Новый обмен военнопленными состоялся в районе Аш-Шувейриф под наблюдением Совместного военного комитета «5+5».

دفعة جديدة من تبادل الأسرى بمنطقة الشويرف تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا #afrigatenews Опубликовано ‎بوابة إفريقيا الإخبارية‎ Вторник, 11 мая 2021 г.

Экономика

Компания Brega Petroleum Marketing объявила о завершении работ по очистке пляжа Тобрук, загрязненного в начале прошлой недели в результате утечки топлива с паровой электростанции.

В Сабху поступили ликвидные средства в размере 60 миллионов динаров, еще 20 миллионов получили города Гад и Убари, сообщил официальный источник в Центральном банке Ливии.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун обсудил с главой Службы охраны нефтяных объектов Али ад-Дибом проблемы, с которыми сталкивается организация, и возможности их преодоления.

وزير النفط والغاز محمد عون يبحث مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي الديب، العراقيل التي تواجه الجهاز وإمكانية التغلب عليها المصدر: وزارة النفط والغاز Опубликовано ‎Fawasel Media - فواصل‎ Вторник, 11 мая 2021 г.

Комитет по энергетическим и природным ресурсам Палаты представителей вместе с группой специалистов из миссии ООН обсудили брифинг международных экспертов о ситуации с электроснабжением в Ливии.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба совершил инспекционный визит по муниципалитетам равнины Аль-Джаффара. Он посетил промышленные места в Ас-Савани и некоторые поврежденные объекты в Аль-Азизии и изучил общую ситуацию в регионе.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة تفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة الثلاثاء 11 مايو 2021 قام رئيس مجلس الوزراء... Опубликовано ‎المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‎ Вторник, 11 мая 2021 г.

Общество

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба отменил все решения об освобождении политических заключенных, включая сына бывшего лидера Джамахирии Саади Каддафи. Это объяснено тем, что данный шаг требует урегулирования с видными деятелями Мисураты.

الدبيبة يلغي جميع قرارات الإفراج ومنها الإفراج عن الساعدي ويقول أن الافراج يحتاج تسوية مع أعيان مصراتة #قورينا #ليبيا Опубликовано ‎صحيفة قورينا‎ Воскресенье, 9 мая 2021 г.

Материалы для выявления коронавируса поступили на склад Центра биотехнологических исследований. Их доставят во все лаборатории страны.

بفضل الله ثم حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة تم بتاريخ اليوم 10-5-2021م وصول مواد تشغيلية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا... Опубликовано ‎مركز بحوث التقنيات الحيوية‎ Понедельник, 10 мая 2021 г.

Более пяти миллионов доз американской вакцины Johnson & Johnson поступят в Ливию в течение следующих пяти дней, объявил министр здравоохранения Али аз-Занати.

وزير الصحة : أكثر من 5 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" ستصل في الأيام القادمة..للتفاصيل: https://bit.ly/3ewj5HI #ليبيا Опубликовано ‎شبكة الرائد الإعلامية‎ Понедельник, 10 мая 2021 г.

117 тысяч доз английской вакцины AstraZeneca прибудет в Ливию 16 мая в рамках глобальной инициативы Covax, сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями Бадр ад-Дин ан-Наджар.