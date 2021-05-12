Эксперт рассказал о причастности РФ к превращению Прибалтики в иждивенца ЕС

Москва, 12 мая. Эксперт Юрий Самонкин оценил, как российский фактор повлиял на утрату государствами Прибалтики своего промышленного потенциала.

В составе Советского Союза республики Прибалтики обладали мощной и по тем временам передовой промышленной базой. Однако за 30 лет своего независимого существования и после вхождения в состав Евросоюза страны данного региона успели растерять это «драгоценное наследие СССР». На данное положение дел, по сообщению сетевого издания «Царьград», было обращено внимание главой Евразийского института молодежных инициатив Юрием Самонкиным.

«Сегодня Эстония, Латвия и Литва практически ничего не производят и только потребляют. Членство в «европейской семье» превратило эти страны в дотационные регионы, которые живут только за счет кредитов и брюссельских подачек», – заявил Самонкин, указывая на то, как стремительно из передовых в промышленном плане республик СССР государства Прибалтики превратились в иждивенцев на попечении Евросоюза.

Анализируя такое развитие событий, эксперт указал на причастность к данному процессу России, а точнее новый политический курс прибалтов, которые решили в угоду западным союзникам пойти на тотальную конфронтацию с РФ, вопреки своим собственным экономическим интересам. По итогам такого развития событий бизнес Прибалтики лишился сначала российского рынка сбыта, а потом потерял и транзит грузов с восточного направления. В итоге прибалтийской продукции был закрыт доступ в российские магазины, а в развитых странах ЕС она не могла составить серьезной конкуренции.

«Русофобская политика перекрывает кислород», — лаконично резюмировал Самонкин негативное влияние российский фактора на экономику стран Прибалтики.

Ранее отмечалось, как в Прибалтике успели забыть о помощи СССР, которую республики получали после Второй мировой войны.