Вакцинный туризм: тысячи латиноамериканцев едут в США за прививкой от СOVID-19

Вашингтон, 12 мая. Тысячи латиноамериканцев от Мексики до Аргентины летят в США, чтобы получить вакцину от СOVID-19 на фоне нехватки препаратов в их странах. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Хотите получить вакцину от СOVID-19? У вас есть виза в США? Свяжитесь с нами», — написано в рекламах турагентств, предлагающих гражданам Мексики отправиться в США, чтобы привиться.

Латинская Америка — один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов. Количество смертельных случаев от вирусной инфекции скоро достигнет 1 млн. На данный момент в регионе от коронавируса скончались более 958 тысяч человек. Многие люди устали ждать своей очереди для вакцинации из-за неоднократных задержек в поставках.

Некоторые граждане стран Латинской Америки едут в США для получения прививки самостоятельно, а другие через турагентства, которые предлагают пакетные туры, включающие в себя запись на вакцинацию, перелет, проживание в отеле и такие дополнительные услуги, как туры по городам и шоппинг.

На фоне роста спроса цены на перелеты из Мексики в США выросли на 30–40% с середины марта. Вакцинный туризм также оказался выгодным для американских городов, которые начали проводить кампании по привлечению туристов.

«Добро пожаловать в Нью-Йорк, твоя вакцина ждет тебя! Мы прививаем вакциной Johnson & Johnson у самых знаменитых достопримечательностей нашего города», — написало правительства Нью-Йорка на официальной странице в Twitter.

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!



We'll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let's get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R — City of New York (@nycgov) May 6, 2021

В своем официальном аккаунте в Twitter посольство США в Перу недавно сообщило, что жители страны могут посетить США для получения медицинского обслуживания, в том числе вакцинации.

Изначально за вакцинами летели в другую страну только богатые латиноамериканцы, теперь люди со средним доходом также бронируют туры. Медленные темпы вакцинации населения в большинстве латиноамериканских стран — основная причина поездок в США.

Ранее, в связи с избытком вакцин во многих американских штатах, другие страны, испытывающие нехватку, начали призывать США поделиться препаратами.