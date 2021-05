Вакцинный туризм: тысячи латиноамериканцев едут в США за прививкой от СOVID-19

Вашингтон, 12 мая. Тысячи латиноамериканцев от Мексики до Аргентины летят в США, чтобы получить вакцину от СOVID-19 на фоне нехватки препаратов в их странах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Латинская Америка — один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов. Количество смертельных случаев от вирусной инфекции скоро достигнет 1 млн. На данный момент в регионе от коронавируса скончались более 958 тысяч человек. Многие люди устали ждать своей очереди для вакцинации из-за неоднократных задержек в поставках.

Некоторые граждане стран Латинской Америки едут в США для получения прививки самостоятельно, а другие через турагентства, которые предлагают пакетные туры, включающие в себя запись на вакцинацию, перелет, проживание в отеле и такие дополнительные услуги, как туры по городам и шоппинг.

На фоне роста спроса цены на перелеты из Мексики в США выросли на 30–40% с середины марта. Вакцинный туризм также оказался выгодным для американских городов, которые начали проводить кампании по привлечению туристов.

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!



We'll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let's get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R