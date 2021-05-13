Пассажир пробил голову железногорского таксиста замороженным куриным окорочком

Таксиста в Железногорске пассажир ударил замороженным куриным окорочком и попал под суд.

Нетрезвый пассажир такси в Железногорске Красноярского края ударил водителя упаковкой замороженных окорочков. Так пассажир выразил свое возмущение отказом водителя доставить подвыпившего мужчину по несуществующему адресу. Об этом происшествии рассказали в пресс-службе УВД по Красноярскому краю.

«Пассажир назвал несуществующий адрес, а на попытки уточнить начал реагировать агрессивно. Водитель принял решение высадить клиента. Он остановил автомобиль и стал выгружать его покупки из багажника, когда почувствовал удар твердым предметом по затылку»,— рассказали в пресс-службе.

Приехавший на место происшествия наряд полиции обнаружил на месте мужчину с пробитой головой и пьяного пассажира. Водителя отправили на медэкспертизу, которая и установила, что ему причинен легкий вред здоровью. А в отношении агрессивного железногорца заведено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью. Максимально эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Дело уже направили в городской суд для рассмотрения по существу, но, как отметили в Железногорском городском суде, это запоминающиеся дело к ним еще не поступило.

«Такого рода орудие преступления в судебных делах Красноярского края до сих пор не встречалось»,— отметили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Железногорцы же, возмущенные поступком пассажира и сочувствующие водителю, радуются, что агрессивный пассажир оказался любителем поесть, а не любителем потягать «железо». Иначе на месте курицы вполне могла бы оказаться и штанга.