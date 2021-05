Бразилиа, 12 мая. Власти Бразилии могут разрешить строительство автострады в самом сердце Амазонии. Соответствующий закон обсудят в Палате депутатов. В документе прописано право асфальтировать магистрали, проходящие через тропические леса. Об этом сообщает агентство UOL Notícias.

Если закон одобрят, то он обеспечит автоматическое экспресс-лицензирование автомагистрали BR-319 длиной 870 км, которая соединяет город Порту-Велью со столицей штата Амазонас — Манаусом. Большая часть автодороги проходит через заповедные леса Амазонии в тех местах, где сейчас и так орудуют лесорубы.

Uma das principais fragilidades do PL do Licenciamento é a liberação, de forma "autodeclaratória", da pavimentação da BR-319, no coração da Amazônia. Risco é abrir, sem cuidados, uma 'nova BR-163', que culminou na explosão da grilagem e do desmatamento. https://t.co/r628TvtvqU