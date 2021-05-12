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Власти Бразилии могут разрешить строительство автострады в самом сердце Амазонии

Весь мир
Власти Бразилии могут разрешить строительство автострады в самом сердце Амазонии
Prt Scr wikipedia.org  / 

Бразилиа, 12 мая. Власти Бразилии могут разрешить строительство автострады в самом сердце Амазонии. Соответствующий закон обсудят в Палате депутатов. В документе прописано право асфальтировать магистрали, проходящие через тропические леса. Об этом сообщает агентство UOL Notícias.

Если закон одобрят, то он обеспечит автоматическое экспресс-лицензирование автомагистрали BR-319 длиной 870 км, которая соединяет город Порту-Велью со столицей штата Амазонас — Манаусом. Большая часть автодороги проходит через заповедные леса Амазонии в тех местах, где сейчас и так орудуют лесорубы.

Защитники окружающей среды отмечают, что, если работы по асфальтированию дороги будут возобновлены, это может повлечь за собой серьезные последствия. Подобное разрешение на участке Куяба — Сантарен привело к сокращению количества деревьев, а также к учащению пожаров и другим незаконным действиям.

Согласно новым положениям Общего закона о лицензировании природоохранной деятельности, строительство дорог рассматривается как «улучшение» инфраструктуры, поэтому его одобрение может привести к автоматическому разрешению асфальтирования автомагистрали.

Десятки организаций выступили в акциях протеста против одобрения этой инициативы. Участники призвали председателя Палаты депутатов Артура Лиру от Прогрессистской партии Бразилии прекратить обсуждение законопроекта.

Парламентский фронт по защите окружающей среды также попросил не рассматривать проект в связи с тем, что «крайне необходимо более подробно обсудить его перед одобрением Палаты».

Центральный участок BR-319 проходит через наиболее уязвимые районы тропических лесов Амазонии. Асфальтирование автомагистрали, строительство которой продолжалось с 1968 по 1976 год, прекратилось после того, как закончились финансовые ресурсы военного режима. В последующие годы состояние дорог ухудшилось из-за обильных тропических дождей, жары и осушения почвы.

Позже на магистрали не разрешалось двигаться со скоростью выше 40 км/ч, а в 1988 году перемещение на ней и вовсе запретили. На сегодняшний день правительство Жаира Болсонару сделало восстановление автомагистрали одним из своих приоритетов.

бразилия дорога амазония
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