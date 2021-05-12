Глава МИД Ирана прибыл в Сирию для обсуждения палестино-израильского конфликта

Дамаск, 12 мая. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Сирию. Как сообщает агентство SANA, целью визита стало проведение переговоров о последних событиях в регионе, а также о двусторонних отношениях.

Руководителя иранского МИД встретила целая делегация во главе с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом. Джавад Зариф приветствуя коллег выразил радость из-за возможности оказаться в Сирии. Он сообщил, что обстоятельства его поездки носят особенный характер.

«К сожалению, беспрецедентные события, произошедшие в мечети Аль-Акса и на оккупированных территориях, а также бомбардировки Газы существенно обострили ситуацию в регионе. Сирия стала одной из ведущих стран оси сопротивления Израилю», — пояснил глава МИД Ирана.

Зариф подчеркнул, что нынешние переговоры коснутся поддержки, которую оказывает Исламская Республика Иран (ИРИ) сирийскому правительству.

Комментарий Дамаска

Министр иностранных дел Сирии отметил, что нынешняя ситуация в регионе существенно обострилась.

«Израильское давление на Сирию и Исламскую Республику Иран было связано с позициями обеих стран по палестинскому вопросу и той поддержкой, которую мы оказываем в борьбе палестинского народа за свободу и построение независимого государства», — сообщил Фейсал Микдад.

В эти дни у представителей Тегерана и Дамаска запланирован целый ряд встреч, в ходе которых, помимо обсуждения актуальной повестки на Ближнем Востоке, намечена выработка единой политики для решения ряда двусторонних вопросов с целью координации совместных действий.

Израильское обострение

В последнее время существенно обострился конфликт в израильской зоне. Накануне на подконтрольной Тель-Авиву территории было выпущено свыше 1050 ракет. Как сообщает пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ, обстрел продолжался более 38 часов.

38 часов

1050+ ракет

по центральному и южному

Израилю



Это. Должно. Закончиться. pic.twitter.com/uU1WkcXt7s — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021

Значительная часть снарядов была перехвачена при помощи системы ПРО «Железный купол». Оборонное ведомство Израиля публиковало видео ее работы.

Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватывает ракеты над южным Израилем: pic.twitter.com/nc3lTG4fAS — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021

Накануне этих событий, 11 мая, израильская армия начала военную операцию «Страж Стены» против движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

Ситуация вышла из зоны относительной стабильности после инцидента в Восточном Иерусалиме, в котором Окружной суд постановил выселить несколько арабских семей с места, где те жили многие годы. Из-за этого в городе произошли столкновения, после чего палестинские группировки и Израиль обменялись серией ударов.