Глава МИД Ирана прибыл в Сирию для обсуждения палестино-израильского конфликта

Дамаск, 12 мая. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Сирию. Как сообщает агентство SANA, целью визита стало проведение переговоров о последних событиях в регионе, а также о двусторонних отношениях.
#المقداد يلتقي وزير الخارجية الإيــراني— سانا عاجل (@SanaAjel) May 12, 2021
-تصوير : #وسيم_خيربك#دمشق || #سانا pic.twitter.com/NI8XYs5eTG
Руководителя иранского МИД встретила целая делегация во главе с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом. Джавад Зариф приветствуя коллег выразил радость из-за возможности оказаться в Сирии. Он сообщил, что обстоятельства его поездки носят особенный характер.
«К сожалению, беспрецедентные события, произошедшие в мечети Аль-Акса и на оккупированных территориях, а также бомбардировки Газы существенно обострили ситуацию в регионе. Сирия стала одной из ведущих стран оси сопротивления Израилю», — пояснил глава МИД Ирана.
Зариф подчеркнул, что нынешние переговоры коснутся поддержки, которую оказывает Исламская Республика Иран (ИРИ) сирийскому правительству.
Комментарий Дамаска
Министр иностранных дел Сирии отметил, что нынешняя ситуация в регионе существенно обострилась.
«Израильское давление на Сирию и Исламскую Республику Иран было связано с позициями обеих стран по палестинскому вопросу и той поддержкой, которую мы оказываем в борьбе палестинского народа за свободу и построение независимого государства», — сообщил Фейсал Микдад.
В эти дни у представителей Тегерана и Дамаска запланирован целый ряд встреч, в ходе которых, помимо обсуждения актуальной повестки на Ближнем Востоке, намечена выработка единой политики для решения ряда двусторонних вопросов с целью координации совместных действий.
Израильское обострение
В последнее время существенно обострился конфликт в израильской зоне. Накануне на подконтрольной Тель-Авиву территории было выпущено свыше 1050 ракет. Как сообщает пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ, обстрел продолжался более 38 часов.
38 часов— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021
1050+ ракет
по центральному и южному
Израилю
Это. Должно. Закончиться. pic.twitter.com/uU1WkcXt7s
Значительная часть снарядов была перехвачена при помощи системы ПРО «Железный купол». Оборонное ведомство Израиля публиковало видео ее работы.
Система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватывает ракеты над южным Израилем: pic.twitter.com/nc3lTG4fAS— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021
Накануне этих событий, 11 мая, израильская армия начала военную операцию «Страж Стены» против движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.
Ситуация вышла из зоны относительной стабильности после инцидента в Восточном Иерусалиме, в котором Окружной суд постановил выселить несколько арабских семей с места, где те жили многие годы. Из-за этого в городе произошли столкновения, после чего палестинские группировки и Израиль обменялись серией ударов.