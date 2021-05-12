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Для съемок самого дорогого кадра в истории немого кино работал целый город

Общество
Для съемок самого дорогого кадра в истории немого кино работал целый город

«Паровоз Генерал» — фильм, который вошел в историю немого кинематографа. Именно в этой картине сняли кадр, который обошелся создателям по нынешним меркам в 600 миллионов долларов. Возникший пожар едва не сжег дотла город и съемочную группу.

Боевик, комедия, мелодрама в одной картине: снятый 95 лет назад фильм «Паровоз Генерал» рассказывает о реальных событиях Гражданской войны в Америке. 12 апреля 1862 года в штате Джорджия представители армии Севера совершили диверсионную операцию. Они угнали паровоз «Генерал», который принадлежал южанам. Таким образом планировалось нарушить железнодорожное сообщение.

За съемки взялся американский комедийный актер и режиссер Бастер Китон. Он сам исполнил главную роль железнодорожника Джонни Грея. Планировалось снять шедевр, для которого разыскивали раритетную технику, изучали исторические документы и фотографии. На создание картины было потрачено 750 миллионов долларов, большая часть которых ушла на съемку эпизода длиной в несколько секунд.

В подготовке сцены X участвовали 1500 человек — добрая половина жителей городка Коттедж-Гроув, неподалеку от которого шли съемки. Рабочие строили мост, подпиливали его, чтобы в нужный момент сооружение развалилось, закладывали взрывчатку, возводили плотину. Кроме того, режиссер нанял 500 настоящих военных в качестве массовки.

И вот настал тот самый день. Мэр Коттедж-Гроув сделал его выходным для жителей. Жители пришли посмотреть на взрыв. Бастер Китон намеревался занять место в кабине самого поезда, но жена его отговорила. В итоге взрывная волна зацепила несколько человек, снесла она и режиссера, он чудом выжил. Вспыхнул пожар, который мог спалить весь город. Но грандиозный кадр был снят идеально — все шесть камер поймали нужные ракурсы.

Несмотря на поистине эпический размах съемок, в прокате фильм не окупился, и после выхода на большой экран популярности не получил, но в 1962 году внезапно обрел известность и культовый статус. Сам поезд пролежал в реке Роу-Ривер до Второй мировой войны, а затем его отправили на металлолом.

Картина была включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса. А в 2007 году ее также внесли в список величайших фильмов всех времен.

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