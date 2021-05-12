Кошкин рассказал, сможет ли Россия стать посредником в палестино-израильском конфликте

Москва, 12 мая. Авторитет России на Ближнем Востоке позволит Москве сыграть ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась 10 мая. Более тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Позднее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль провели переговоры. В ходе встречи российская сторона подтвердила готовность оказать помощь конфликтующим сторонам в налаживании договорного процесса, передает «ПолитРоссия».

По словам Кошкина, международные игроки рассматривают Россию, как государство, которое может взять на себя ответственность за урегулирование обстановки на Ближнем Востоке, поэтому у Москвы есть все шансы стать посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта.

«Мы видим, что позиции, репутация и авторитет нашего правительства, а самое главное, президента позволяют довольно успешно выстраивать диалог. Поэтому думаю, что в значительной степени в вопросах урегулирования ситуации в секторе Газа предпочтение будет отдано нам, нашему государству», — пояснил политолог.

Стоит отметить, что 12 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в Палестине. По мнению турецкого лидера, международное сообщество «должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок», передает RT.