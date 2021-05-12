Казанский стрелок может получить пожизненный срок

Казань, 12 мая. Подозреваемый в убийстве девяти человек в школе может получить максимальное наказание.

Ильназ Галявиев, которого обвиняют в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами, может провести остаток жизни в колонии, сообщает источник ФАН. По версии следствия, юноша лишил жизни девятерых человек в результате нападения на 175-ю гимназию.

Сегодня Советский районный суд избрал меру пресечения для молодого человека в виде двух месяцев ареста, писал ФАН. Галявиев отреагировал на приговор безэмоционально.