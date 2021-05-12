Черногория начинает делать бесплатные ПЦР-тесты одной из категорий туристов

Подгорица, 12 мая. Бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус в Черногории станут доступны туристам, чьи страны требую этого по возвращении.

Такая мера начнет действовать в государстве с 13 мая, сообщили в Министерстве здравоохранения Черногории. Лицам, которым тест понадобится для возвращения в свою страну, анализ сделают бесплатно.

За счет государства также будет обеспечено больничное лечение туристам, которые заразятся коронавирусом в Черногории, сообщила министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович. Страна открыта для привитых российскими вакцинами путешественников.