Роскомнадзор заявил о недостаточной защите данных пользователей WhatsApp

Москва, 12 мая. Пользователей из Российской Федерации предупредили, что WhatsApp обеспечивает недостаточную защиту персональных данных.

Заявление такого содержания опубликовал Роскомнадзор, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В сообщении указывается, что с 2014 года мессенджер передает значительный объем данных Facebook.

Специалисты WhatsApp решили не вводить ограничений для тех юзеров, которые не примут обновленное пользовательское соглашение в установленный срок, заявили в компании.