Угонщик авто соблазнил несовершеннолетнюю девочку в Белгородской области

Старый Оскол, 12 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Белгородской области по факту полового сношения с несовершеннолетней. Как стало известно ФАН, подозреваемый может избежать уголовной ответственности, если женится на школьнице, но против этого категорически против выступает мама потерпевшей.

Как удалось выяснить правоохранителям, в ночь на 7 мая подозреваемый совершил половой акт с 15-летней знакомой.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение, совершенное лицом, достигнувшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Белгородской области Елена Козырева.

Молодой человек познакомился с потерпевшей несколько месяцев назад.

«Они встречались втайне от родительницы девочки, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Подозреваемый, согласно характеристике по месту жительства, ведет не совсем благополучный образ жизни. Он неоднократно был замечен в злоупотреблении спиртными напитками. В отношении него слушается дело в суде за угон автомобиля».

Ночью 7 мая подозреваемый пришел в гости к своему однокласснику. Вслед за ним в жилище явилась и девочка. Школьный товарищ по доброте душевной предоставил им комнату для того, чтобы парочка могла заняться сексуальными утехами. В этот момент в квартиру ворвалась мама школьницы — она и написала заявление в силовые структуры.

«Юноша, конечно, может избежать уголовной ответственности по данному факту. Для этого ему нужно жениться на школьнице. Однако против этого категорически против мама потерпевшей», — дополнил источник.

Если вина молодого человека будет доказана в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.