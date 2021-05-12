Синди Кроуфорд в 55 лет сфотографировалась в нижнем белье для журнала Vogue

Бразилиа, 12 мая. Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд приняла участие в провокационной фотосессии для бразильской версии глянцевого журнала Vogue.
Звезда предстала перед модными фотографами в нескольких образах, в том числе и в нижнем белье. На одном из снимков, опубликованных в Instagram-аккаунте глянцевого издания, 55-летняя Кроуфорд примерила очень смелый образ.
Модель попозировала перед камерой в бюстгальтере, фате и туфлях. Интимные части знаменитость кокетливо прикрыла руками.
«Синди Кроуфорд — это не ностальгия. Это одна из самых красивых женщин в мире, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. С годами она становится все более очаровательной», — высказался о съемке фэшн-директор бразильского Vogue Педро Салес.
Пользователи Instagram во многом согласились с Салесом. Комментаторы пришли в восторг от снимка модели.
«Просто божественная! Фотографы проделали удивительную работу»,
«Замечательная, настоящая икона»;
«Она все так же прекрасна», — написали поклонники Кроуфорд.
Дочь Синди Кроуфорд пошла по стопам матери и тоже начала карьеру в модельном бизнесе. Поклонники удивлены тем, как дочь актрисы похожа на нее.