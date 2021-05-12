Евгений Пригожин: Лондон увеличивает военный бюджет за счет «российской угрозы»

Санкт-Петербург, 12 мая. Великобритания грабит собственный народ, прикрываясь так называемой «российской угрозой». Об этом заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Журналист издания «Правда.ру» Маргарита Кичерова обратилась к бизнесмену за комментарием после заявления главы британского МИД Доминика Рааба. Дипломат сказал, что российская сторона якобы укрывает международных преступников.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ петербургского предпринимателя по этой теме. Евгений Пригожин напомнил, что настоящими преступниками являются представители американского руководства, включая президента США Джо Байдена.

«В Лондоне говорят, что Россия прячет граждан, которых разыскивают за рубежом. Вот меня, например, ищут американцы, хотя мой адрес всем известен. Ищут потому, что считают преступником, а я считаю себя патриотом. А преступниками — господина Байдена, Сороса, Цукерберга, Безоса, Дорси, Пелоси и Харрис. И поэтому обращаюсь к Министерству иностранных дел Великобритании и настаиваю на том, чтобы оно потребовало от США их немедленной выдачи для придания справедливому суду на территории РФ. Напоминаю, что меня полностью и безоговорочно оправдал американский суд, сняв с меня все обвинения», — заявил бизнесмен.

Предприниматель считает, что все выпады британских политиков обусловлены исключительно экономическим интересом. Так оборонное ведомство пытается увеличить свой бюджет, прикрываясь распространенным на Западе понятием «российская угроза».

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

«Причины истерии в Великобритании вполне понятны. Эксперты уже предполагали, что Лондон в попытках увеличить военный бюджет пойдет по протоптанной Западом дорожке, используя термин «российская угроза» и пугая им своих граждан. Так и случилось, вчера Елизавета II обозначила, что собирается выделить министерству обороны самую большую сумму за последние тридцать лет. Так что, господа демократические страны, все ваши обвинения связаны исключительно с одним, с попыткой расхищать деньги собственных народов», — заключил Евгений Пригожин.

Как стало известно ранее, американский госсекретарь Энтони Блинкен и Доминик Рааб в ходе телефонных переговоров попытались возложить ответственность на Россию за совершение неких «провокаций». Дипломаты также выразили свою поддержку украинскому государству.