Суд не рассматривает статью о терроризме в деле казанского стрелка

Казань, 12 мая. Прокурор заявил, что уголовное дело по статье о терроризме пока не рассматривается в отношении Ильназа Галявиева, устроившего бойню в казанской школе.

Гособвинитель считает, что преждевременно квалифицировать дело казанского стрелка как террористический акт.

Напомним, Советский районный суд удовлетворил ходатайство СК и отправил подозреваемого в убийстве нескольких человек Галявиева под арест. Мера пресечения будет действовать два месяца.

Трагедия произошла в гимназии №175 утром 11 мая. Бывший ученик прошел с дробовиком в учебное заведение и открыл огонь по детям и учителям. Жертвами стрельбы стали девять человек, их сегодня похоронили на местных кладбищах.