Инфляция в США достигла 4,2% за год

Вашингтон, 12 мая. Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах за прошедшие 12 месяцев составил 4,2% вопреки прогнозам экспертов. Это оказалось максимальным показателем с сентября 2008 года.

Об этом свидетельствуют данные министерства труда США. Аналитики прогнозировали, что этот уровень инфляции достигнет 3,6%, передает ТАСС.

Потребительские цены в апреле продемонстрировали рост на 0,8% относительно марта, тогда как специалисты ожидали роста на 0,2%. По их мнению, текущий показатель спровоцирован увеличивающимся спросом на фоне ослабления распространения коронавируса.

Нынешний рост инфляции носит временный характер, считает Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка государства.

Тысячи АЗС на юго-востоке США оказались без топлива. Это произошло на фоне недавней кибератаки на Colonial Pipeline, после которой американские автовладельцы начали активно скупать горючее.