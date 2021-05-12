Эксперты перечислили основания для роста главной криптовалюты

Москва, 12 мая. Аналитики считают, что биткоин должен преодолеть ряд критических ценовых зон, после чего он может вернуться к росту.

Сейчас биткоин никак не может преодолеть планку в 60 тысяч долларов и все время держится ниже. Предполагается, что криптовалюте нужен импульс, для которого потребуется преодоление ряда ценовых позиций. Об этом пишет РБК.

Биткоин находится в данный момент в пределах 56 тыс. долларов. Данные торгов показывают, что 11 мая валюта снижалась до 53,4 тыс. долларов, затем продавалась за 55,2 тыс. долларов. Биткоин приближался к 60 тыс. долларов, но дальше вырасти не смог.



Аналитик FXStreet Акаш Гиримат верит в дальнейшее снижение актива, но ждет, что после некоторого ослабления до 50,9 тыс. долларов биткоин подскочит. Другой эксперт Аяш Джинжал из NewsBTC называет определяющим фактором зону около 57 тыс. долларов, которая является судьбоносной для криптовалюты, которая сможет взлететь, миновав зону, и продолжить падать, если не сможет перепрыгнуть эту планку.



Руководитель компании MicroStrategy Майкл Сэйлор недавно назвал биткоин основным средством сбережения современности. Его компания является самым крупным держателем этой криптовалюты в мире.