Москва, 12 мая. Уверенность руководства Соединенных Штатов в военном преимуществе перед РФ является заблуждением, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Состояние американской армии было рассмотрено аналитиками издания из США The National Interest. По их словам, ВС Соединенных Штатов в настоящий момент переживают не самый лучший период, так как огромное количество боевых машин уже не функционирует или безнадежно устарело, поставленные задачи оказываются невыполнимы из-за дефицита ресурсов, а нехватка средств приводит к массовым сокращениям личного состава.

Американцы считают, что их армия является якобы «самой сильной в мире», однако Баранец развенчал этот миф в комментарии для Nation News. По его словам, оружие ВС США стремительно устаревает, а технические неисправности боевых машин регулярно приводят к различным происшествиям. Военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что Вашингтон значительно уступает Москве в области создания новейших вооружений.

«Количество новейших вооружений США сегодня значительно отстает от состояния вооружения Российской армии. Как только оружие в США необходимо отправлять в утиль, они сбывают его своим союзникам в Европе», — констатировал Баранец.

Армия России последнее десятилетие активно занималась модернизацией своего оружия, ввиду чего у Москвы есть образцы, которых попросту нет у Вашингтона, уверен Баранец. Он добавил, что американская пропаганда затмевает по своим масштабам реальную мощь войск Соединенных Штатов.

Ранее американские аналитики рассказали о том, как России удалось привести в ужас США при помощи новой ракеты для стелс-истребителя Су-57.

Кроме того, российский сенатор Владимир Джабаров назвал провокацией высадку воздушного десанта ВС США на эстонской территории, пишет RT.