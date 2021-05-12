Власти Индии попросили граждан не использовать коровий навоз для лечения COVID-19

Дели, 12 мая. Индийцы стали использовать коровий навоз, чтобы защититься от второй волны коронавируса. Врачи и руководство страны попросило граждан отказаться от крайних и непроверенных мер.

Вирус-убийца, накрывший Индию катастрофической второй волной, заставил многих жителей этой страны слушать странные советы и идти на разнообразные крайности, дабы оградить себя и своих близких от опасной болезни. Так, жители западного штата Гуджурат стали с этой целью намазывать себя коровьими лепешками и обливаются коровьей мочой, сообщает The Daily Star.

Власти Индии понимают озабоченность населения и их стремление любым способом остановить вирус, принимая во внимание то, что страна оказалась взаперти с сотнями тысяч новых случаев заболевания и тысячами смертей каждый день. Тем не менее врачи и чиновники призывают горожан не использовать коровьи фекалии в качестве лекарства от COVID-19.

В то же время индийцы толпами стекаются туда, где есть коровы, чтобы раздобыть вожделенного снадобья. Они верят, что это поможет повысить их иммунитет и остановить заражение вирусом. Если у них уже есть коронавирус, индусы считают, что эта практика поможет им выздороветь. В связи с этим медики бьют тревогу, поскольку нет никаких научных доказательств того, что коровий навоз или моча помогут от COVID-19, и эти действия полностью основаны на вере.

«Есть также риски для здоровья, связанные с размазыванием или потреблением этих продуктов, другие болезни могут распространиться от животного к человеку», — заявили в Индийской медицинской ассоциации.

Подобная практика, вероятно, связана с тем, что индусы считают корову священным животным несмотря на то, что коровы не считаются богами в индуизме.