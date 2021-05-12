Путин обсудит с кабмином вопрос поддержки занятости населения 13 мая

Москва, 12 мая. Президент России Владимир Путин обсудит с кабмином программу поддержки занятости населения и ситуацию на рынке труда. Совещание пройдет 13 мая в формате видеоконференции.

На заседании также выступит министр труда и социального развития России Антон Котяков, уточнили в пресс-службе Кремля.

Ранее в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр страны Михаил Мишустин выступил против ограничения поездок за границу для россиян. Граждан необходимо привлекать качественными услугами, а не запретом, уточнил политик. Главной задачей сейчас является предоставление возможности каждому ребенку укрепить здоровье и отдохнуть в собственной стране, рассказали в сообщении.