Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

Москва, 12 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил телефонные переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Представитель министерства допустил встречу Лаврова с Блинкеном в рамках заседания Арктического совета в конце текущего месяца. Возможность очной беседы могла стать одной из тем разговора политиков. Однако для проведения мероприятия важно взаимопонимание между сторонами.

Ранее Сергей Лавров усмотрел в действиях Вашингтона попытки сократить повестку дня переговоров с Россией в сфере стратегической безопасности. Москва еще несколько месяцев назад направила в администрацию американского президента предложения по разрешению вопросов в конкретной области.