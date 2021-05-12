Гейзер высотой с дом забил посреди улицы в Тольятти

Самара, 12 мая. Огромный фонтан с водой забил из-под земли в городе Тольятти. Данных о пострадавших не поступало.

ЧП произошло на Ленинском проспекте. Там случилась коммунальная авария: прорвало трубу. На улице из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров.

В результате инцидента припаркованные вблизи происшествия автомобили получили повреждения. ФАН публикует кадры с места происшествия.

Авария произошла в ходе плановых работ теплоресурсной компании. На место уже выехали аварийные службы. Специалисты пытаются устранить последствия ЧП.

Гейзер высотой с трехэтажный дом забил в центре Петербурга, сообщал ФАН. Пострадавших нет.