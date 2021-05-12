В МИД РФ назвали попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными

Москва, 12 мая. Попытки Израиля изменить статус Иерусалима являются незаконными. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в беседе с журналистами.

По его словам, Москва выступает за то, чтобы Израиль немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Кроме того, Россия считает незаконными старания Израиля изменить географический, демографический и исторический характер города.

Вершинин добавил, что Москва является приверженцем международно-правовой базы палестино-израильского урегулирования. По его словам, документ отвечает ожиданиям палестинского народа и требованиям Израиля в сфере безопасности, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что военнослужащие Израиля 11 мая совершили ракетные обстрелы по городам сектора Газа. Основной удар пришелся на северную и центральные части региона.