Киркоров назвал свою фаворитку на Евровидении и сравнил ее с Аллой Пугачевой

Москва, 12 мая. Певец Филипп Киркоров в восторге от участницы Евровидения от Франции Барбары Прави. Француженка напомнила ему молодую Аллу Пугачеву.

Артист в этом году сопровождает на международном песенном конкурсе представительницу Молдавии Наталью Гордиенко. Знаменитость считает свою подопечную перфекционисткой и настоящей фанаткой музыки. Он выделяет исполнительницу среди других участниц конкурса.

При этом у короля эстрады есть еще одна фаворитка. Это французская певица Барбара Прави.

«В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачевой — та же трепетная искренность, та же чистота. От нее идет свет. На данный момент в мире, который стал смурным и депрессивным, с такой депрессивной и смурной музыкой, появляется вдруг необычайно воздушная девочка из Парижа, поет «Вуаля, вуаля»», — сказал Филипп Киркоров в разговоре с МК.RU.

Он добавил, что восхищается творчеством певицы из Болгарии — Виктории.

Песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. От России выступит певица Манижа, которая исполнит песню «Русская женщина».