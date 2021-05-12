Дело Леви: Как школьница бросила вызов системе образования США и разозлила Байдена

В 2017 году 14-летнюю американку Брэнди Леви отстранили от участия в школьной команде чирлидеров. В гневе она опубликовала в Snapchat пост «Fuck school, fuck softball, fuck cheer, fuck everything» (К черту школу, к черту софтбол, к черту все). Там же было фото, на котором она и ее одноклассница подняли средние пальцы.

Школьные тренеры решили, что Леви этим поступком нарушила правила и подорвала сплоченность команды чирлидеров, поэтому ее отстранили на целый год. Подобные истории не редкость во многих штатах, но здесь родители девочки решили оспорить решение. В настоящий момент тяжба дошла до Верховного суда США.

Михаил Поликарпов специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказывает, к чему может привести судебный вердикт.

Прецедентное право на протест

В мире существует две основные правовые системы — англо-саксонское прецедентное право, где апеллируют к ранее вынесенным судебным решениям, и кодексы, где все законы собраны в стройную систему. В США действует прецедентное право. Есть, правда, исключение — штат Луизиана, который сохранил кодексы в качестве французского наследия. Так, даже рабство там регулировалось специальным Черным кодексом (Codex Noir), который, например, ставил рамки возможных наказаний.

Прецедентное право в целом более гибкое. Правда, побочным его эффектом становится принятие в США различных «странных» законов — хотя многие из них на практике не применяются.

В России фактически действует смешанная система — у нас есть структура кодексов, но решения Верховного суда по каким-то вопросам на практике используются как прецеденты.

Конституция США — это достаточно небольшой документ. В нем изначально было семь статей, к которым впоследствии добавили 27 поправок. А Верховный суд США в своих решениях излагает трактовку этих поправок. Так, например, под «хорошо организованным ополчением» из Второй поправки, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия, сейчас официально понимается Национальная гвардия. Но далеко не все американцы с этим согласны.

Первая поправка, которая, в частности, гарантирует свободу слова, также регулируется Верховным судом США. Его решение по делу 1969 года «Тинкер против независимого школьного округа Де-Мойна» (Tinker vs Des Moines Independent Community School District) стало юридическим прецедентом, который защитил выступления учащихся. Ученики в штате Айова, которые надели на руки повязки в знак протеста против войны во Вьетнаме, были отстранены от учебы в школах.

Верховный суд тогда встал на сторону школьников, указав, что те «не отказываются от своих конституционных прав на свободу слова или выражения мнения у ворот школы». То есть хотя школьные власти имеют право контролировать выражение школьниками своего мнения в кампусе (на территории учебного заведения), если считают его неуместным, то же самое будет защищено Первой поправкой, если это будет сделано за пределами школы.

Однако и там есть свои «но». Суд постановил, что права учащихся охраняются лишь до тех пор, пока их деятельность не причиняет «материального и существенного» ущерба школьной среде. Этот прецедент применяется в судебной системе США более пятидесяти лет, но до сих пор остается неясным, что составляет школьную среду, а что нет.

За прошедшие годы Верховный суд заметно ослабил защиту высказываний учащихся. Так, в 2007 году в деле Morse vs Frederick судьи позволили школе штата Аляска наказать ученика Джозефа Фредерика за то, что он держал баннер с надписью «BONG HITS 4 JESUS» перед входом в учебное заведение. Надпись на плакате была истолкована как подрывающая антинаркотическую школьную политику. Ведь bong — это устройство с водяным фильтром, которое используется для курения марихуаны, а одно из значений слова hit («удар») — это вдыхание дыма.

/ Федеральное агентство новостей

Фемида и Большой Брат

Итак, на одной чаше весов — права Брэдли Леви. В субботу в круглосуточном магазине Cocoa Hut в Маханой-Сити она разместила пост, который автоматически исчез через 24 часа. Но ее приятель успел сделать скриншот сообщения — и показал другой ученице, которая была дочерью одного из школьных тренеров по чирлидингу. Как следствие, тренеры отстранили Леви от команды на год. По мнению девочки, так как она разместила свое сообщение за пределами школьной территории и в выходной день, школа не имела права наказывать ее за это.

Родители Леви решили оспорить школьное решение. При поддержке Американского союза гражданских свобод (American Civil Liberties Union) они, чтобы восстановить дочь в команде, подали федеральный иск против школьного округа района Маханой. Помимо этого, они потребовали вынести постановление о том, что ее права в соответствии с Первой поправкой, которая защищает свободу слова в США, были нарушены.

На другой чаше — интересы системы школьного образования США, которая, формально из лучших побуждений, стремится контролировать действия детей и подростков. Представители школы утверждают, что они, как правило, принимают меры против своих учеников за их выступления или действия за пределами кампуса. По их мнению, деятельность Леви нанесла ущерб школьному сообществу.

Судья постановил восстановить Леви в команде поддержки, посчитав, что ее действия не были «разрушительными». Школьный округ подал апелляцию, но суд следующей инстанции согласился с ранее вынесенным вердиктом.

Explained: Why a 14-year-old girl’s Snapchat post has ended up in the US Supreme Court https://t.co/ODCV7xLjoy via @IndianExpress — Pranjal (@pranjalpboruah) April 27, 2021

В судебном решении говорилось, что постановление 1969 года не давало школьным чиновникам права наказывать учеников за то, что они говорят за пределами учебного заведения. Суд подчеркнул, что это постановление не учитывает «последствия (?) Первой поправки к высказываниям студентов за пределами кампуса, которые угрожают насилием или преследуют других».

«Я просто пытаюсь доказать, что молодые студенты и взрослые, такие как я, не должны подвергаться наказанию за то, что выражают свои собственные чувства и сообщают другим, что они чувствуют», — сказала Леви.

/ Федеральное агентство новостей

Однако последовательные решения в пользу Леви не устроили многих, в том числе школьные советы и даже администрацию президента Джо Байдена. Школьный округ обратился с просьбой рассмотреть дело в Верховный суд. В письме от имени администрации Байдена исполняющая обязанности генерального солиситора США (то есть представляющая интересы исполнительной власти в Верховном суде) Элизабет Прелогар заявила: «Первая поправка не запрещает государственным школам наказывать учащихся за выступления за пределами кампуса».

У американцев школьная система начального и среднего образования называется K-12 level (оно длится 12 лет). И речь пока идет именно об этих школах.

Итак, емкое и лаконичное высказывание подростка достигло Верховного суда США. В конце апреля он приступил к рассмотрению аргументов сторон. Судебное решение определит, имеют ли школы право наказывать учеников за то, что они говорят за пределами кампуса. Это рассматривается как серьезная проверка Первой поправки к Конституции США.

Верховному суду трудно определить четкую границу между поведением в кампусе и за его пределами в информационную эпоху, в которой условия сильно отличаются от эпохи, когда рассматривалось дело Тинкер. Ведь его решение касается киберзапугивания, при котором контент в основном создается за пределами кампуса на электронных устройствах.

Школьный совет заявляет, что решение в пользу Леви затруднит властям по всей стране наказание за издевательства, притеснения и расизм, имеющие место в социальных сетях после уроков. Тем более что сейчас школьники, обучающиеся дистанционно из-за пандемии COVID-19, фактически стирают границу между кампусом и территорией вне его.

US teen's Snapchat rant reaches Supreme Court in free speech case https://t.co/1gmYDE9cT0 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 26, 2021

Девять судей в течение двух часов выслушивали аргументы в апелляции школьного округа района Маханой на решение суда низшей инстанции в пользу Брэнди Леви.

Постановление Верховного суда ожидается к концу июня. По мнению агентства Рейтерс, которое внимательно следит за этим делом, судьи были готовы вынести решение в пользу девушки. Но при этом они осторожно подошли к более широкому вопросу о том, могут ли государственные школы наказывать учеников за то, что они говорят за пределами кампуса.

Дело может повлиять на право на свободу слова пятидесяти миллионов учащихся государственных школ Америки.

U.S. Supreme Court grapples with cheerleader’s free speech case https://t.co/G4JBQXLT0c pic.twitter.com/UUIUR3EaIq — Reuters Politics (@ReutersPolitics) April 28, 2021

В то время как администрация Джо Байдена явно сочувствует жестким цензорам из школы, сформировался необычный альянс либералов и консерваторов, который выступает на стороне школьницы. Он указывает на опасность расширения школьного регулирования речи учащихся. Ведь это позволит преподавателям круглосуточно контролировать то, что говорят ученики, заявил Витольд «Вик» Вальчак из Американского союза гражданских свобод, который представляет Леви.

«И это очень опасно. Такие ученики, как Брэнди, не только не смогут выражать не угрожающие и не вызывающие беспокойство вспышки разочарования, но и дадут школам возможность регулировать важные политические и религиозные выступления», — сказал он.

Множество правых организаций, таких как Фонд Бекета за религиозную свободу, Альянс защиты свободы, Фонд правовой защиты жизни и «Американцы за процветание» (the Becket Fund for Religious Liberty, Alliance Defending Freedom, the Life Legal Defense Foundation, Americans for Prosperity) поддержали Брэнди Леви.

Консервативные поверенные по гражданским правам считают, что, если студенты могут быть наказаны за размещение Fuck-бомб в Snapchat, они также могут быть наказаны за анти-посты в Instagram об абортах, которые, по мнению школьной администрации, могут создать «существенный сбой» (substantial disruption) в классе.

Парадоксально, но за последние 14 лет борьба с подавлением студенческого свободомыслия превратилась из позиции либералов в тезис Республиканской партии. Республиканские политики теперь постоянно жалуются на ограничения свободы слова в университетах и школах. Они осознали, что школьная цензура может подавлять консервативные или религиозные высказывания.

The Supreme Court Is “Frightened to Death” by the Case of a Foul-Mouthed Cheerleader - Slate https://t.co/CorB7yJxhp — Ricky Arriola (@RickyArriolaMB) April 28, 2021

То есть либерализм, который был свойственен Демократической партии, привел к созданию идеологии, которая антилиберальна по своей сути.

Далеко идущие последствия

Это дело только формально о праве учащихся выражаться вне пределов школы. Учитывая специфику американской юридической системы, «взрывной волной» решения Верховного суда накроет и следующий (за К-12) уровень, а именно — колледжи. Дело в том, что каждый раз, когда Верховный суд выносил решение по делу Первой поправки на школьном уровне, юристы колледжей обращались в суд и убеждали предоставить им такой же уровень контроля. Так, в 1988 году дело Hazelwood School District vs Kuhlmeier предоставило школам неограниченные полномочия цензуры в отношении школьной журналистики. Вскоре юристы Университета Алабамы убедили 11-й окружной апелляционный суд США в том, что дело Hazelwood дает колледжам полную свободу действий по регулированию избирательных кампаний в студенческое правительство, точно так же, как средние школы могут регулировать выпуск школьных газет. Это решение с тех пор было воспроизведено в федеральных судах по всей стране.

И сейчас, независимо от того, как Верховный суд сформулирует свое решение, реальность такова, что дело Леви надолго установит стандарт для взрослых студентов колледжей. И если потеря года в спортивной программе не представляет серьезной угрозы для подростка, то для студента колледжа она может иметь драматические последствия. Быть исключенным из спортивной команды может означать потерю бесплатного обучения в колледже, жилья и медицинского страхования.

The Future of Student Free Speech Comes Down to a Foul-Mouthed Cheerleader | Slate https://t.co/8DPLt9SvIq — New England First Amendment Coalition (@FiveFreedoms) March 31, 2021

То есть вся жизнь может пойти под откос из-за опрометчиво написанной фразы в сети.