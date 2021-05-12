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Ускоренная газификация затронет более 2 млн частных домов

Экономика
Ускоренная газификация затронет более 2 млн частных домов
пресс-служба администрации Краснодара

Москва, 12 мая. Зампредседателя правительства РФ Александр Новак отметил, что в период с 2021 по 2022 годы в России подключат к газу примерно 2 млн домовладений.

Более двух миллионов домохозяйств на территории Российской Федерации подлежит ускоренному подключению к газу. Предполагается, что доводка газа к домам будет проведена в течение 2021-2022 годов. Об этом пишет ТАСС.

Заместитель председателя кабмина РФ Александр Новак озвучил ближайшие планы правительства после представления результатов деятельности в прошлом году. Отмечается, что сейчас в России проходит инвентаризация домов, которые возможно подключить к газу к 2023 году.

Ускоренная газификация началась после того, как президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил увеличить темпы подключения участков к газу, причем сделать это на средства бюджета и «Газпрома».

Примечательно, что газификация Подмосковья может быть окончена даже раньше определенного срока, по мнению генерального директора «Мособлгаза» Игоря Баранова.

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