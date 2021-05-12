Суд отправил под арест подозреваемого в расстреле людей в казанской гимназии

Казань, 12 мая. Советский районный суд удовлетворил ходатайство СК. Подозреваемый в массовом убийстве на время следствия будет находиться под арестом.

Мера пресечения будет действовать два месяца.

Массовое убийство произошло 11 мая. В учебное заведение с оружием проник бывший ученик. Он открыл огонь по находившимся там людям. В результате стрельбы погибли семеро детей и двое взрослых. Количество раненых составило 23 человека. Вахтер и педагоги не жалели себя, чтобы спасти детей от стрелка.

У подозреваемого в массовом убийстве были сложные отношения с родителями. На фоне длительного конфликта он съехал от них, сообщал ранее ФАН.