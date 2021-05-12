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Аналитики назвали факторы стабилизации цен на нефть и курса рубля

Экономика
Аналитики назвали факторы стабилизации цен на нефть и курса рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 12 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Аналитики назвали факторы стабилизации цен на нефть и курса рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По словам аналитиков, цены на нефть остаются стабильными и понемногу растут. Накануне стоимость черного золота пыталась скорректироваться, но в рамках рыночных колебаний.

Во вторник минэнерго США и ОПЕК опубликовали месячные отчеты, которые позитивно повлияли на рынок нефти. ОПЕК сохранила прогноз роста спроса почти на 6 млн баррелей в 2021 году по отношению к 2020 году. Также ОПЕК обозначила, что инвестиции в добычу нефти в 2021 году будут на самом низком уровне за последние 15 лет — в районе 311 млрд долларов. Отчет минэнерго США повторил цифры прошлого года: они ожидают рост спроса на нефть в 2021 году на 5,4 млн баррелей в сутки. Это почти не отличается от прогноза, который они делали месяц назад, обратили внимание эксперты.

Цены на нефть во вторник во второй половине дня стали начали расти и продолжили рост в среду — сейчас нефть торгуется чуть выше 69 долларов за баррель.

«Техническая цель цен на нефть — 70–71 долларов. Скорее всего, цены достигнут этой отметки в ближайшие две недели», — прогнозируют экономисты.

Несмотря на негатив, связанный с ростом заболеваемости в Азии и с введением ограничений в некоторых азиатских странах, рынок нефти этого не замечает, потому что есть позитивные новости, связанные с вакцинацией в США и Англии, отметили эксперты.

Золото

Аналитики назвали факторы стабилизации цен на нефть и курса рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото прекратило интенсивный рост и остается в диапазоне 18201840 долларов за унцию. Несмотря на то что золото остается в таком восходящем тренде, опасения инфляции никуда не уходят.

Накануне ослабление доллара замедлилось, отметили аналитики. После провала в пятницу на фоне информации на рынке труда и доходности американских облигаций доллар продолжает расти.  

«Призрак высокой инфляции остается, что сразу влечет опасения поднятия ставок и сокращения денежного стимулирования со стороны ФРС. Опасения понятны, все ожидают, что инфляция подпрыгнет. Тогда доллар будет расти, а золото пойдет обратно к 1800 долларам», — считают эксперты.

Курс рубля

Аналитики назвали факторы стабилизации цен на нефть и курса рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Рубль остается на отметке в 74 рубля за доллар. Во вторник, 11 мая, доллар пытался подняться чуть выше, до 73,90, или пойти вниз до 74,20, но продолжает колебаться около 74 рублей за доллар. Для рубля есть позитив, потому что президент США Джо Байден заявляет, что хочет встретиться президентом России, а санкционная тематика пока отошла на второй план.

Кроме того, рынок ожидает очередного поднятия ставки со стороны ЦБ РФ. Все это стабилизирует рубль, хотя укрепиться ниже 74 ему пока не удается.

нефть золото рубль
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