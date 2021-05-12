Застрявшего в двигателе автомобиля кота спасли в Северодвинске

Архангельск, 12 мая. Сигнал в диспетчерскую службу МЧС поступил от местных жителей, в автомобиль которых забралось бедное животное.

Инцидент произошел в Северодвинске Архангельской области. Владельцы машины Chevrolet, под капотом которой застрял кот, сначала пытались самостоятельно достать питомца. После тщетных попыток они вызвали службу спасения.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что лапу пушистого «узника» зажало в конструкции двигателя. Специалистам пришлось разобрать часть механизма, чтобы освободить кота.

Животное с открытым переломом лапы доставили в ветеринарную клинику. Сейчас жизни питомца ничего не угрожает.

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