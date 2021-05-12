Сергей Марков вывел The Washington Post на чистую воду после статьи о визах в США

12 мая в американской газете The Washington Post появилась статья под названием «Навязанные Кремлем сокращения в посольстве США оставляют тысячи людей на произвол судьбы». Авторы материала заявили, что по приказу Кремля посольство США прекратило прием на работу россиян, сократило свой консульский персонал на 75% и в результате ограничило многие из своих услуг.

Американское издание бьет тревогу и винит в сложившейся ситуации Россию — несмотря на то, что дипломатическое представительство США самостоятельно приняло решение прекратить выдачу виз россиянам, о чем сообщило 30 апреля.

Корреспондент ФАН обратилась к мнению экспертов, которые раскрыли смысл статьи The Washington Post.

По мнению известного политолога Сергея Маркова, авторы материала в американской газете искажают факты.

«Авторы статьи дезинформируют своих читателей, — подчеркнул эксперт. — Действия России были ответными, причем с большой задержкой».

Политолог напомнил, что российская сторона неоднократно демонстрировала выдержку по отношению к дипломатическим выпадам Вашингтона.

«Хорошо известно, что когда Барак Обама жестко выслал российских дипломатов перед Новым годом, то в ответ на это Путин пригласил детей дипломатов на елку в Кремль, — обратил внимание Марков. — Но американцы недооценили этот добрый жест, а наоборот продолжали репрессивные действия».

Марков подчеркнул, что заявления о нехватке сотрудников для выдачи американских виз также являются прямой ложью.

«В посольстве Греции или Кипра сотрудников во много раз меньше, но при этом количество выдаваемых виз намного больше, чем американских, — сообщил эксперт. — Дело вовсе не в количестве сотрудников. Визы можно выдавать, даже если осталось пять сотрудников. На самом деле отказ от выдачи виз является формой давления. Американцы хотят, чтобы граждане РФ возненавидели российских представителей за то, что не могут получить визы США. При этом они хотят максимально обвинить лично Владимира Путина и МИД России».

ТАСС / Михаил Метцель

В свою очередь, журналист, писатель и блогер Максим Кононенко подчеркнул, что уже с 2014 года получение американской визы являлось практически нерешаемой проблемой.

«Срок ее выдачи был год, а смысла это никакого не имело, — отметил собеседник ФАН. — Теперь между нашими странами нет никакого взаимного проникновения, потому что правила получения российских виз американцами еще более сложные, чем требования для виз США».

Кононенко продолжил, что система получения виз между Россией и США уже давно не функционирует должным образом.

«Все эти статьи — ни о чем. Потому что никакого консульского обеспечения ни в американском посольстве в Москве, ни в российском посольстве в Вашингтоне или в консульстве в Нью-Йорке и так не было, — подчеркнул журналист. — Все это уже давно не работает. И виноваты в этом, кстати говоря, не мы, а американцы, которые первые начали дипломатическую войну. Лично я считаю, что русскому человеку в Америке делать нечего».

30 апреля 2021 года стало известно, что посольство Соединенных Штатов в России будет работать только для американцев. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте миссии. С 12 мая текущего года дипломатическое ведомство сокращает количество консульских услуг на фоне внедренных ограничений в отношении сотрудников. В частности, прекращается обработка заявок на неиммиграционные визы. Исключением станут лишь экстренные поездки граждан США.