Устроивший бойню в казанской школе Галявиев сделал не менее 17 выстрелов

Казань, 12 мая. Следствие заявило в зале суда, что 19-летний Ильназ Галявиев минимум 17 раз выстрелил в педагогов и учеников гимназии №175.

Советский районный суд в Казани начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве нескольких человек в гимназии №175, сообщает корреспондент из зала суда.

По версии СК, молодой человек заранее спланировал преступление. Вооружившись дробовиком, он прошел в здание своей бывшей школы и открыл огонь, совершив при этом не менее 17 выстрелов. В результате действий стрелка погибли двое учителей и семь школьников.