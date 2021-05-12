Депутат Верховной рады назвала вступление Украины в НАТО жизненно необходимым шагом

Киев, 12 мая. Вступление Украины в НАТО необходимо для разрешения ситуации в Донбассе, считает депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

По словам Верещук, для киевских властей жизненно важно, чтобы Украина стала частью Альянса. Парламентарий считает единственным препятствием для вступления в НАТО «неверие Украины в собственные силы».

«Мы должны верить друг другу, президенту, правительству. Верить в то, что мы сможем. Каждая страна, которая сегодня в НАТО, прошла свой трудный путь. Но у них была вера в свои силы», — сказала депутат.

Ранее в Китае рассказали, что США будут до бесконечности дразнить Украину вступлением в НАТО. При этом Киеву не стоит надеяться на членство в Альянсе, уверены эксперты из КНР.